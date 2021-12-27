شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى مرتبط كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الزمالك مع الجزيرة و هليوليدو مع سموحة وستاد المنصورة مع البنك الأهلى و سبورتنج مع هليوبوليس و الزهور مع الحوار و 6 أكتوبر مع طلائع الجيش و الأهلى مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الطيران و المعادى مع الشمس .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلىأنه يقام على 3 مراحل