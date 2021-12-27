شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لكأس الرابطة اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق نادي الإسماعيلى تدريباته اعتبارا من اليوم الإثنين ، تحضيرا للمشاركة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بعدما منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول للدراويش بقيادة الأرجنتيني “خوان براون” لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة أمس من التدريبات، وذلك بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل المسابقة طبقا الأجندة الدولية.

ويشارك منتخب مصر بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تنطلق في الكاميرون اعتبارا من 9 يناير القادم.

وعقد الأرجنتيني خوان براون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، ومخطط الأحمال اجتماعا مع ثنائي الفريق باهر المحمدي ومحمود دونجا عقب انتهاء مران اليوم.

استهدف الاجتماع تحفيز ثنائي الفريق والشد من أزرهما، ومطالبتهما بضرورة التحدث من اللاعبين، باعتبارهما من بين حاملي شارة قيادة الفريق بغرض الخروج من نفق تراجع النتائج وتحقيق بداية جديدة، بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز.