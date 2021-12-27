شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالأهلى يطمئن على برنامج تأهيل محمود متولى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبوعبلة على الاتصال الهاتفى بمحمود متولى مدافع الفريق والمتواجد في قطر للإطمئنان على سير برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بمزق في العضلة الامامية.

وقال أبوعبلة، إن الخبير الياباني «سون» هو الذي يشرف على متابعة حالة «متولي» طبيا، فيما ‏يخضع اللاعب للتأهيل والعلاج الطبيعي تحت إشراف أحد الخبراء الإنجليز، مشيرا إلى أن الفترة ‏المقدرة لبقائه في قطر تصل إلى أسبوعين.

‏ وأوضح رئيس الجهاز الطبى بالأهلى، أنه على تواصل مستمر مع الطبيب الياباني المعالج له، ‏والخبير الإنجليزي الذي يشرف على مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيلى؛ للاطمئنان على حالته ‏بشكل مستمر بجانب المتابعة مع اللاعب.‏

وأجرى متولي فحوصات طبية في قطر، على هامش وجود البعثة لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، وتم الترتيب ‏لتمديد إقامة اللاعب وخضوعه لفترة علاج وتأهيل تصل إلى أسبوعين قبل العودة من جديد ‏إلى القاهرة وتقييم حالته بناء على التقارير الطبية الخاصة به.‏