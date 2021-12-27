شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة لاعب سلة الزمالك يعود من قطر اليوم بعد التأهيل من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك من قطر، بعد الانتهاء من التأهيل الذى خضع له خلال الفترة الماضية، على خلفية الإصابة التى لحقت به أغسطس الماضى..

كان أنس أسامة قد سافر إلى قطر للتأهيل والعلاج من الاصابة التى لحقت به خلال المشاركة مع منتخب السلة فى بطولة لأفروباسكت، حيث تعرض لالتحام قوى مع أحد لاعبي منتخب أفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا فى الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.

وتقدم أنس أسامة بشكوى لاتحاد السلة ضد ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب تأخر النادي في صرف مستحقاته المالية، خلال الأشهر الماضية.

و ذكر اللاعب في شكواه أن عقده مع الزمالك قيمته المالية 5 مليون و750 ألف جنيه لمدة موسمين، وأنه حصل على قيمة عقده في الموسم الاول 2020/ 2021 وقيمته 2 مليون و750 ألف جنيه، بينما ذكر اللاعب أنه لم يحصل على المتبقي وقيمته 3 ملايين جنيه، حيث من المفترض أن يتم صرفها هذا الموسم.

وقال أنس في شكواه، إن أحد بنود عقده تنص على حقه في إنهاء التعاقد في حالة التأخير عن سداد أي دفعة لمدة 30 يوما، حيث إنه لم يتقاضى أي مبلغ من الدفعات المستحقة منذ بداية الموسم.