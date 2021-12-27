شكرا لقرائتكم خبر عن لمسة يد وطرد وتبديل.. حالات أثارت أزمات في الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تقتصر مباريات كرة القدم على النتائج المتعلقة بعدد الأهداف فقط، بل عادة ما تشهد بعض المواقف التي تخطف الأنظار بعيدا عن الفريق الفائز أو الخاسر، مثل الأزمات التي تشهدها الملاعب بسبب الجدل التحكيمى وغيره.

طرد وتبديل

شهدت مباراة فاركو و المصرى في بطولة الدورى، طرد أحمد حمودى ونزول لاعب بدلا منه، وتم التغيير أثناء إنذار الحكم لحمودى، وبالتالي استوجب قرار إدارى بطره، ولكن خطأ الحكم الرابع بنزول اللاعب مكان المطرود، في خطأ إدارى، وهو ما جعل مسئولي فاركو يطلبون إعادة المباراة مرة أخرى، وما زالت الأزمة قائمة.

لمسة يد

شهدت مباراة الزمالك و المقاصة التي جمعت الفريقين عام 2017، أزمة كبرى، عندما تغاضى جهاد جريشة حكم اللقاء عن احتساب ركلة جزاء للزمالك، عندما قام أحمد سامى، لاعب المقاصة، بالقفز في الهواء وإخراج عرضية أسامة إبراهيم لاعب الزمالك وقتها، باليد، داخل منطقة الجزاء، دون اتخاذ قرار من الحكم، وقرر وقتها الزمالك الانسحاب من بطولة الدورى اعتراضا على الخطأ التحكيمى، ولكنه عاد وتراجع مرة أخرى.

وقوف على الكرة

شهدت مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك التي أقيمت موسم 2016، قيام رمضان صبحى بحركة استعراضية، وهى الوقوف على الكرة، مما أثار غضب لاعبى الزمالك، وأدت إلى اشتباك بين اللاعبين داخل الملعب وقتها.