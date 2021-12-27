شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الأهلى وسبورتنج مع الزمالك بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، على مستوى منافسات الدور الأول لترتيب الفريق من الأول إلى الثامن ، حيث يلتقى سموحة مع الأهلى ، وسبورتنج مع الزمالك ، والاتحاد السكندرى مع الجزيرة ، بينما يلتقى المصرية للاتصالات مع مصر للتأمين.
ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى ، و من خلفه المصرية للاتصالات ثانيا ، الاتحاد السكندرى ثالثا ، الجزيرة فى المركز الرابع ، و مصر للتأمين فى المركز الخامس، وفيما يخص باقى المراكزفجاءت سموحة و سبورتنج و الزمالك على الترتيب .
وشهدت الجولة الماضية فوز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 85/66 ، و تغلب سموحة على الزمالك 72/74 ، و فاز الاتحاد السكندري امام مصر للتأمين بنتيجة 97/79 ، وفيما يخص الاتصالات ففاز على سبورتنج بنتيجة 69/65.
اتخذ مسئولي نادى الزمالك قرارا بالبت في مصير اليوناني فانجيليس أنجيلو، المدير الفني لفريق كرة السلة، في ظل الهزائم المتتالية التي تلحق بالفريق في بطولة الدورى، ومن قبلها ضياع لقب التتويج بدورى المرتبط، على أن يتحدد مصيره بنهاية مباريات ذهاب الدور الأول من بطولة دورى السوبر.
وخسر الزمالك 5 مباريات على التوالي، وهى المواجهات الخمسة الأولى من البطولة، حيث خسر أمام كل من الجزيرة، الاتحاد السكندرى، الاتصالات، الأهلى، سموحة على الترتيب.