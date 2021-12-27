شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الأهلى وسبورتنج مع الزمالك بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، على مستوى منافسات الدور الأول لترتيب الفريق من الأول إلى الثامن ، حيث يلتقى سموحة مع الأهلى ، وسبورتنج مع الزمالك ، والاتحاد السكندرى مع الجزيرة ، بينما يلتقى المصرية للاتصالات مع مصر للتأمين.

ويتصدر الأهلى ترتيب فرق الدورى ، و من خلفه المصرية للاتصالات ثانيا ، الاتحاد السكندرى ثالثا ، الجزيرة فى المركز الرابع ، و مصر للتأمين فى المركز الخامس، وفيما يخص باقى المراكزفجاءت سموحة و سبورتنج و الزمالك على الترتيب .

وشهدت الجولة الماضية فوز الأهلى على الجزيرة بنتيجة 85/66 ، و تغلب سموحة على الزمالك 72/74 ، و فاز الاتحاد السكندري امام مصر للتأمين بنتيجة 97/79 ، وفيما يخص الاتصالات ففاز على سبورتنج بنتيجة 69/65.