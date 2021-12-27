شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: حزين لما وصل إليه الإسماعيلى ..وكنت مرشحا لتدريب منتخب مصر قبل كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى وبيراميدز، إنه حزين لما وصل له الدراويش فى الفترات الأخيرة، مؤكدا أنه من الأندية العريقة فى مصر وأفريقيا.

وأضاف ديسابر، فى تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إدارة نادى بيراميدز تسرعت فى إقالتى خلال فترة تواجدى، والنتائج كانت ستتحسن مباراة تلو الأخرى".

وتابع ديسابر: أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون قوية، خاصة فى ظل تواجد أكثر من منتخب ينافس على اللقب، ومصر مرشحة مع منتخبى الجزائر والسنغال للتتويج بكأس الأمم الإفريقية".

واستطرد: "مصر لديها منتخب جيد لينافس على اللقب، ولكنها ستواجه أيضًا منتخبات مميزة".

واختتم: "إنه كان مرشحا لتدريب منتخب مصر فى الفترة الماضية قبل تولى كيروش، مؤكدا أن بعض المسئولين تحدثوا معه لقيادة الفراعنة، وشرف لأى مدرب قيادة منتخب مصر، ولكن كيروش مدرب كبير وأتوقع نجاحه مع المنتخب المصري".