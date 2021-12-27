شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: تعليمات علي ماهر وراء تعادل فيوتشر مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، أن مركز الظهير الأيمن ليس مركزه الذي يلعب به، خاصة أن مركزه الأساسي هو الجناح.

وقال لاعب فيوتشر والمنتخب الوطنى في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "أنفذ نصيحة والدي بأن اللاعب الذي يكون في حالة بدنية جيدة قادر على أن يلعب في أي مكان في الملعب، وثقة علي ماهر في توظيفي في أكثر من مركز ومنحي الحرية الكاملة في التحرك هي مسئولية كبيرة علي".

وأضاف: "سعيد بالتعادل مع الأهلي والخروج بنقطة، بعد استقبال هدف في الدقيقة الثالثة والفريق نجح في التماسك ولم ينفك واستطعنا العودة للمباراة، كما أن تعليمات علي ماهر بين الشوطين كان لها دور في العودة للمباراة والخروج بنقطة".

وتابع عمر كمال: "الأهلي عندما ما لعب بأربعة لاعبين في الدفاع أراحنا وكنا على معرفة بأن كل لاعب سيلعب على لاعب بعينه داخل الملعب، وسعيد بالخروج بنقطة بعد التعادل مع بطل السوبر وبطل الكأس وبطل إفريقيا وستعطينا دافعا في المرحلة القادمة".

واختتم: "ليست لدي علاقة بموضوع العودة مع الزمالك، والأمر بيد وكيل أعمالي وليست لي علاقة بالسوشيال ميديا، وعقدي إعارة لمدة موسم، والأمر بالتنسيق مع إدارة الزمالك وفيوتشر ووكيل أعمالي".