شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: استغلينا إرهاق الأهلي.. وفيوتشر حقق نتيجة إيجابية سيبني عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سعد سمير، قائد فيوتشر، أن هناك إحساسا مختلفا وغير سهل عند اللعب أمام الأهلي، وأبدى سعادته باللعب أمام بطل إفريقيا والسوبر والكأس والدوري وثالث العالم وتحقيق التعادل في مواجهته، مؤكدا أن المباراة كبيرة، والجميع لديه رغبة في اللعب بشكل جيد.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "حضّرنا لمباراة الأهلي منذ فترة طويلة وخسرنا المباراتين الأخيرتين بشكل غير مستحق من إنبي وطلائع الجيش، وصعوبة مباراة الأهلي في النتائج التي سبقته، ولكن كنا بحاجة للخروج من هذا المأزق".

وأضاف: "علي ماهر دائما ما يمنح لاعبيه ثقة المكسب للاعبين ولديه شخصية الفوز، ويمنح اللاعبين حرية لتقديم مستواهم ولعبنا أمام فريق كبير، ولا يوجد فريق عطله أو عمل نتيجة إيجابية أمامه في المباريات السابقة".

وتابع: كان لدي شعور بالعودة في مباراة الأهلي رغم الهدف المبكر للأهلي، خاصة أنه بعد الهدف لم تكن هناك فاعلية كبيرة على مرمانا وأصحاب الخبرات طالبوا اللاعبين بالهدوء من أجل إدراك التعادل".

وأكد أن هناك حالة تعب وإرهاق ظهرت على لاعبي الأهلي وهي نقطة أراحتنا، وظهر عليهم الإرهاق، خاصة الشناوي وبدر وأكرم وشريف وأفشة، وهو ما اعتمد عليه ماهر بشكل جيد، ووضع سيناريوهات خاصة بالمباراة.

وأشار إلى أن التعادل مع الأهلي لم يحققه أي فريق من بداية الموسم وهي نتيجة إيجابية سنبني عليها وتعطي أريحية للجهاز، ولدينا فترة توقف سنعمل عليها ونستغلها في تصحيح الأخطاء.

وأضاف أن الأهلي علمنا اللعب بروح قتالية وشرف، والأهلي كان يعلم أن أكثر لاعبين سيجتهدون أمامه هم لاعبوه، والأهلي يضم أفضل لاعبين في مصر.