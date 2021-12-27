شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: الزمالك مختلف بعد فترة التوقف.. وكارتيرون يستفيد من سياسة التدوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى محمد بركات، نجم الأهلى سابقا، على أداء فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بعد فترة توقف الدورى، تحديدا فى مباراتى المقاولون العرب، وكذلك فريق غزل المحلة.

وقال بركات، فى تصريحاته تليفزيونية: "صراحة، الزمالك عاد بعد فترة التوقف بشكل مختلف، وأداؤه رائع للغاية، المستوى الفنى يرتفع وكذلك المستوى الهجومى والغزارة التهديفية".

وأضاف بركات: "أداء الزمالك فى فترة ما قبل التوقف كان ضعيفا، ولكن بعد العودة من التوقف الزمالك عاد بفريق مختلف، كارتيرون استغل فترة التوقف بالشكل الأمثل".

وتابع: "محمود عبد العزيز لاعب جيد جدا، ويتميز علي طارق حامد في الجوانب الهجومية، ومع حصوله على فرص أكبر سيضيف الكثير لنادي الزمالك، وكارتيرون يستخدم سياسة التدوير بالشكل الأمثل".

وختم حديثه قائلا: "الزمالك تطور بشكل واضح بعد فترة التوقف وكارتيرون يمنح فرصة المشاركة لأغلب اللاعبين".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم حقق الفوز على المحلة برباعية نظيفة.