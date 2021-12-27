شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: موسيماني بدأ مباراة فيوتشر بشكل خاطئ.. والمدرب "مشتت" مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عادل مصطفى، نجم الأهلى السابق، التشكيل الذى بدأ به بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، فى مواجهة فيوتشر التى أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف.

قال عادل مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلى بدأ بتشكيل خاطئ كان لابد أن يتواجد على معلول بدلا من ميكيسونى، ولو ركز فيوتشر على التواجد بشكل هجومى أكبر من جهة عمر كمال عبد الواحد كان سيخلق العديد من الأزمات فى دفاعات الأهلي".

وأضاف: "موسيمانى مشتت، فبعض المباريات يخوضها بتشكيل 3/4/3 ومباريات أخرى يبدأ بـ4 مدافعين، واعتمد موسيمانى ضد فيوتشر على العرضيات، على الرغم من أنه لم يكن هناك لاعب مميز فى الرأسيات".

وتابع: لا أعلم سبب استبعاد حسام حسن من مباريات الأهلي رغم اعتماد الفريق علي العرضيات، ومشاركة ميكيسوني في الجبهة اليسري للاهلي "علامة استفهام"، وتسببت في مشاكل كبيرة للأهلى.

وختم حديثه قائلا: "الأهلى لديه أزمة فى الكرات الثابتة أيضا، رغم أن الفريق كان مميزا فى الكرات الثابتة فى فترة من الفترات مع موسيماني".