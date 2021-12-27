شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 4 أيام بعد توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول بنادى سموحة، لاعبى الفريق 4 أيام راحة من التدريبات بعد توقف بطولة الدورى، من أجل منح المنتخب الفرصة للاستعداد لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها في الكاميرون.

وحقق نادى سموحة فوزا مهما على طلائع الجيش بهدف نظيف سجله محمد حليمو في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

بهذه النتيجة قفز سموحة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه عشرة أهداف.

ومن جانبه، أكد أحمد سامى، أنه يرغب فى استعارة محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشدداً على أنه سيكون سعيدا للغاية حال تلقيه عرضا لتدريب أحد المنتخبات القومية.

وقال أحمد سامى فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لم يتحدث معى أحد لتدريب أحد المنتخبات حتى الآن وما زلت مستمرا فى منصبى، ولكن سأكون مبسوط للغاية فى حالة ترشيحى لهذا المنصب فهو فخر كبير لأى مدرب".

وعن سموحة قال أحمد سامى: "الفوز فى المباريات الأخيرة كان مهم للغاية ونلقى دعم هائل من إدارة سموحة، وأتمنى إبرام صفقات قوية فى الميركاتو الشتوى ونسعى لتحسين ترتيب الفريق السكندرى مع توالى مباريات الدوري".

واختتم أحمد سامى: "فى اتفاق مع الأهلى أى لاعب يخرج من النادى للإعارة تكون هناك أولوية لسموحة، ونفسى نحصل على خدمات كهربا على سبيل الإعارة، عارف أن العقود غالية بس كهربا لاعب كبير ويفيد أى فريق ولو جه هيرجع الأهلى بشكل تانى بعد التألق معانا".