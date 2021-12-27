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ملف الخليج 365.. جدل موسيماني.. تعثر الأهلي.. وتأجيل جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث سواء كانت المحلية أو العالمية لعل أبرزهم تعثر الأهلي أمام فيوتشر في مسابقة الدوري، أو تصريح بيتسو موسيماني بشأن موعد بطولة كأس العالم للأندية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز أخبار أمس "الأحد" كالتالي:

مصدر بمنتخب مصر يكشف لمصراوي كواليس أزمة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

مصدر بالأهلي لمصراوي: 130 ألف جنيه لكل لاعب شارك في الفوز بالسوبر الأفريقي

الخليج 365 يكشف موعد انضمام صلاح لمعسكر أمم إفريقيا

خاص.. 4 عروض مصرية وتونسية لأجايي

قطار انتصارات الأهلي يتوقف بتعادل مثير أمام فيوتشر بالدوري

طلائع الجيش يكشف لمصراوي.. حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم مصطفى فوزي

موسيماني يثير الجدل: ينتظرنا 3 أيام فقط بين كأس الأمم ومونديال الأندية

رسميا.. تأجيل مواجهة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات

"هدف ملغي".. ملخص لمسات حجازي أمام الاتفاق (فيديو)

بمشاركة النني.. آرسنال يكتسح نوروتيش ويحافظ على تواجده بين الكبار

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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