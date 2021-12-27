مدرب فيوتشر: أهدرنا الفوز أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبدالكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، أن فريقه كان يمكنه تحقيق الفوز أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء، رغم خروج المباراة بنتيجة التعادل بين الفريقين.

وقال عبد الكريم في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1:" كنا نستطيع الفوز على الأهلي في نهاية المباراة، لابد أن نبنى على هذه النتيجة في المباريات المقبلة".

وأضاف:" درسنا فريق الأهلي جيدا وواجهناه من وسط الملعب منذ بداية اللقاء، وكنا نلعب أمام بطل افريقيا".

وتابع:"فيوتشر سيكون في المستقبل لانه اتولد فريق كبير وليس فريق صاعد، وبعد نهاية كأس الأمم الإفريقية سنرى فيوتشر في الدور الثاني في مكان أفضل".

واستطرد:" لعبنا على الهجمة المرتدة وقدرنا نستغل مهارات أحمد عاطف وفاروق وناصر ماهر، وأغلقنا كافة مفاتيح لعب النادي الأهلي الشحات ومعلول وتاو".

ومن جانبه قال ناصر ماهر لاعب فيوتشر، إن البداية كانت غير موفقة أمام الأهلي، والتعادل نتيجة ايجابية بالنسبة لفريقه بعد مباراة قوية أمام فريق بحجم الأهلي.

وأكمل:" نلعب دائما أمام جميع الفرق بهدف واحد وهو الفوز، واستطعنا المحافظة على التعادل أمام فريق بحجم الأهلي".

وأتم تصريحاته:" نملك جهاز فني ولاعبين على أعلى مستوى ونستحق مركز افضل من ذلك وطموحنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي".

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة فيوتشر اف سي والنادي الأهلي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري WE المصري.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي التي امتدت إلى 6 انتصارات متتالية، بعد التعادل مع فيوتشر، ليصبح رصيد الأهلي 19 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد فيوتشر 8 نقاط في المركز الثاني عشر.