موسيماني يثير الجدل: ينتظرنا 3 أيام فقط بين كأس الأمم ومونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أثار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، الجدل حول موعد بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك فيها الفريق الأحمر بصفته بطل أفريقيا، رغم تضارب موعد البطولة مع بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنتهي بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام الشهر المقبل في الكاميرون يوم 6 فبراير، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير، ويخوض الأهلي مباراته الأولى أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير.

وبذلك سيفقد الأهلي 9 لاعبين دوليين في بطولة كأس العالم للأندية بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس الأمم.

ولكن على الرغم من تضارب المواعيد أثار الجنوب أفريقي الجدل بشأن موعد البطولة، حيث قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وفيوتشر، أن لديه 3 أيام فقط بعد نهاية بطولة كأس الأمم للمشاركة في مونديال الأندية.

وقال موسيماني: "هل تعرفون ما ينتظرنا بعد كأس الأمم؟ لدي 3 أيام فقط وبعد ذلك سنلعب في كأس العالم للأندية".

جدير بالذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، سبق وصرح أن أزمة تضارب المواعيد بين البطولتين سيتم حلها، مشيراً إلى أن منتخب مصر سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا بكامل نجومه، وأن النادي الأهلي سيخوض بطولة مونديال الأندية بكامل نجومه.