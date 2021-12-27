موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة لمدة 12 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين راحة ١٢ يومًا بعد انتهاء مباراة فيوتشر، التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع السابع في بطولة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني اللاعبين راحة بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز، لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة أمم إفريقيا على أن يبدأ التجمع يوم ٨ يناير المقبل.

ومن المقررأن تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من ٩ يناير إلى ٦ فبراير المقبلين في الكاميرون.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة فيوتشر اف سي والنادي الأهلي، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري WE المصري.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي التي امتدت إلى 6 انتصارات متتالية، بعد التعادل مع فيوتشر، ليصبح رصيد الأهلي 19 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد فيوتشر 8 نقاط في المركز الثاني عشر.