موسيماني: كنا نريد الفوز أمام فيوتشر.. ولدي 3 أيام قبل مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن برنامج الإعداد للاعبي الفريق مختلف عن أي فريق في الدوري، مشيراً إلى أن فريقه كان يريد الفوز أمام فريق فيوتشر.

وتوقفت سلسلة انتصارات الأهلي أمام فريق فيوتشر، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الجولة 7 من الدوري المصري.

وقال موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "المهاجم سجل الهدف، برنامج الإعداد للفريق كان مختلف عن أي فريق في الدوري، وكان لدينا 9 لاعبين يشاركون في بطولة كأس العرب ونحن بني آدمين في النهاية".

وأضاف: "كنا نريد الفوز في المباراة ولعبنا بشكل جيد وكنا نحاصر فريق فيوتشر في منطقة الـ18 وكنا نعود لندافع ونعود مرة أخرى لنهاجم".

وأكمل موسيماني: "هل تعرفون كم لاعب من فريق الأهلي سيشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا؟ هل تعرفون ما ينتظرنا بعد كأس الأمم؟ لدي 3 أيام فقط وبعد ذلك سنلعب في كأس العالم للأندية".

واختتم مدرب الأهلي: "لدينا لاعبين كثر جيدين ويجب أن يلعبوا بشكل جيد في كل مباراة، ودفعنا بأفشة إلى الأمام لكي يحاول أن يسجل مع أحمد عبد القادر".