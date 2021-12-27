الامارات | سالم عبدالرحمن يتحدى 250 لاعباً على لقب بطولة العالم للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم عبدالرحمن يتحدى 250 لاعباً على لقب بطولة العالم للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجه لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، سالم عبدالرحمن، إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة وارسو، وتستمر حتى 31 الجاري، بمشاركة 250 لاعباً من 48 دولة ومن نخبة الاساتذة الدوليين واللاعبين المصنفين عالمياً، للمنافسة على جوائز مالية تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.

ويتقدم قائمة المشاركين بطل العالم الحالي والمصنف الأول عالمياً، النرويجي ماغنوس كارلسن، وصاحب المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي، الفرنسي علي رضا فيروزجا، الذي أصبح أصغر لاعب حاصل على تقييم 2800 نقطة، كما سيشارك ثلاثة أبطال عالم سابقين، وهم: الروسيان سيرجي كارجاكين وإيان نيبومنياشتشي، والأميركي فابيانو كاروانا، كما سجلت البطولة مشاركة الروسي وبطل العالم للخاطف ثلاث مرات ألكسندر غريشوك، والأميركي هيكارو ناكامورا الذي فاز بالميدالية البرونزية بالشطرنج السريع، وحصل على فضية الخاطف في النسخة الأخيرة لبطولة العالم عام 2019.

وأكد رئيس الوفد عمر نعمان آل علي أن سالم عبدالرحمن يحتل حالياً المركز 13 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم، مشيراً إلى أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سخر كل الامكانات الممكنة لاستعداد الفتى الذهبي وتجهيزه على أعلى المستويات من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية في الفترة الماضية. وقال في تصريحات صحافية إن «النادي يعمل جاهداً على التواجد على منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي، بما يسهم في تعزيز تواجد رقعة الشطرنج الإماراتي عالمياً.

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