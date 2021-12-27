الامارات | مدربة برازيلية تقود منتخب السيدات لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة برازيلية تقود منتخب السيدات لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم تعاقد مع المدربة البرازيلية كاميلا أورلاندو، لتولي تدريب منتخب السيدات خلال المرحلة المقبلة التي يخوض خلالها المنتخب استحقاقات خارجية مهمة، علماً أن اتحاد الكرة سيكشف، اليوم، رسمياً عن المدربة البرازيلية الجديدة خلال مؤتمر صحافي يعقده بمقره في دبي.

وتأتي خطوة التعاقد مع المدربة البرازيلية في إطار الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لكرة السيدات والعمل على تطورها.

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