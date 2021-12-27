الامارات | اختتام بطولة اليد الشتوية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة اليد الشتوية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن ختام بطولة كرة اليد لإجازة الشتاء 2021 التي أقيمت بمشاركة 360 لاعباً، من ضمنهم فئات البراعم والصغار، من 8 أندية، وهي: المدام، مليحة، اتحاد كلباء، الذيد، دبا الحصن، الشارقة الرياضي، البطائح وخورفكان. وفي فئة الصغار فاز فريق الشارقة بالمركز الأول تلاه خورفكان ثم المدام، وفي فئة البراعم (أ) حقق الشارقة المركز الأول، تلاه اتحاد كلباء، ثم المدام ثالثاً، وخورفكان رابعاً.

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