الامارات | حارس كلباء يُسعد العين بتأخير الوحدة 7 خطوات عن صدارة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس كلباء يُسعد العين بتأخير الوحدة 7 خطوات عن صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب اتحاد كلباء على ضيفه الوحدة 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 20 نقطة في المركز الثاني، ليتأخر بفارق سبع نقاط عن العين المتصدر، قبل جولتين من انتهاء مرحلة الذهاب.

وكان تصدي حارس اتحاد كلباء، جمال عبدالله، لضربة جزاء سددها البرازيلي جواو بيدرو نقطة تحول مهمة في المباراة، ليقلب «النمور» تأخرهم بهدف إلى الفوز بهدفين.

وسجل للوحدة السوري عمر خريبين في الدقيقة 17، بعد تسلمه كرة عرضية، تخلص فيها من ضغط الدفاع، وسدد نحو المرمى بمهارة عالية، لتباغت الكرة حارس المرمى جمال عبدالله.

وشهد الشوط الثاني اندفاع لاعبي كلباء إلى منتصف ملعب الوحدة، إلا أن دفاعات الوحدة أغلقت المسارات نحو المرمى، وتصدى حارس الوحدة راشد علي لكرة أحمد جشك، قبل أن يتدخل مدافعو كلباء لمنع مهاجم الوحدة بيدرو، وإبعاد الكرة قبل أن يسددها على مرمى النمور من على مشارف الجزاء.

وفرّط لاعب كلباء أحمد عامر، الذي حل بديلاً للتوغولي مالابا، في فرصة ثمينة لصناعة فرصة هدف، لولا أنه بالغ في المراوغة ليفقد الكرة.

وحصل الوحدة على ضربة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد اللاعب البيروفي كارتاخينا، بعد تسديدة عمر خريبين، إلا أن ضربة الجزاء التي سددها البرازيلي بيدرو تصدى لها حارس النمور جمال عبدالله، وشكلت نقطة تحوّل في المباراة، خصوصاً أن كلباء أدرك التعادل عن طريق الغيني عثمان كمارا، بعد تلقيه كرة من محمد سبيل، وتدخل من عبدالسلام محمد (75).

وعاد كلباء وسجل الهدف الثاني بتسديدة أحمد جشك من خارج منطقة الجزاء، إثر هجمة قادها حبيب الفردان والنمساوي زوليج (81). وكاد عمر خريبين أن يعدل النتيجة للوحدة لولا أنه سدد كرته من وضع سهل أعلى العارضة (90+2).

• اتحاد كلباء خطف الفوز من الوحدة بهدفين في غضون 6 دقائق.

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