الامارات | نادي أبوظبي للدراجات ينظم طلعة مجتمعية لمسافة 150 كيلومتراً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي للدراجات ينظم طلعة مجتمعية لمسافة 150 كيلومتراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، عن تنظيم الطلعة المجتمعية السنوية في قصر السراب لمسافة 150 كيلومتراً، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شريك النادي في منطقة الظفرة.

وبدأت المسيرة منذ الصباح الباكر من أمام فندق ليوا واستمرت نحو ست ساعات، استمتعوا خلالها برؤية المناظر الصحراوية الخلابة.

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