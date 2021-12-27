الامارات | ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في إنجلترا إلى 14 بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المباريات المؤجلة في إنجلترا إلى 14 بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، أمس، تأجيل مباراته التي كانت مرتقبة غداً ضد أستون فيلا ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الممتاز، بسبب تأخر انتهاء الحجر الصحي للاعبيه الذين ثبتت إصابتهم بفيروس «كوفيد-19».

وبالتالي، ارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 14، فيما رفضت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والدوري خيار تعليق الموسم مؤقتاً.

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