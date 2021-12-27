الامارات | الجواد «جوهر سعفان» يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «جوهر سعفان» يحتفظ بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ الجواد «جوهر سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، بلقب المحطة الـ13 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت السبت في ميدان نادي الجزيرة الرياضي في القاهرة، ضمن سلسلة سباقات النسخة الـ28.

ونجح البطل «جوهر سعفان»، بقيادة الفارس رمضان محمد، في التألق والاحتفاظ بلقب الشوط الرابع، الرئيس، للعام الثاني على التوالي، حيث قطع مسافة السباق 1600 متر بزمن 2:02:00 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني «مراد سعفان»، فيما حلّ بالمرتبة الثالثة «حارس الأمين».

ويأتي تنظيم سلسلة السباقات تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك دعماً لرؤية ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في دول العالم كافة.

كما شهد المهرجان، مشاركة 41 خيلاً في ستة أشواط، ووصلت قيمة جوائز السباقات إلى 590 ألف جنيه مصري «بحدود 140 ألف درهم إماراتي»، وهي الأكبر بتاريخ سباقات الخيل بمصر منذ إنشاء الهيئة العليا لسباق الخيل في عام 1890، كما أقيم تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس برئاسة مطر سهيل اليبهوني، وبإشراف عام من فيصل الرحماني، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر. وفاز الجواد «مارد اخناتون» العائد لاسطبلات العزوة بلقب الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر، وذلك لمسافة 1200 متر، وظفر «بريق الأمل» لإسطبلات سعفان بلقب الشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً أو سباقين لمسافة 1400 متر، وحصدت «بنت النيل بدراوي» على لقب الشوط الثالث المقام على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية الغشيمة، وذلك لمسافة 1400 متر، فيما توّج «بشار آل علي» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر الذي أقيم على كأس الإمارات للجياد المصرية الغشيمة، في حين فاز «مناضل سعفان» بلقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الغشيمة.

شهد المهرجان وتوّج الفائزين فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وشريف سيف النصر رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي، إلى جانب ممثلي الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر. من جهته، قال فيصل الرحماني: «إن نجاحات المهرجان وتلاحم الإخوة في مصر للاحتفاء بالمسيرة التاريخية للكأس الغالية ليس بغريب ولا جديد عليهم بحكم الروابط المشتركة»، مضيفاً: «إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكانة الخيول العربية الأصيلة والمحافظة عليها، وإعلاء شأنها باعتبارها ركناً أصيلاً من تراثنا العريق، واستكمال رؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي سارت عليه قيادتنا الرشيدة وأسهمت بإعلاء شأن الخيل العربي ودعم ملاك ومربي الخيل في كل المضامير العربية والعالمية، متوجهاً بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقديراً لدور سموّه الريادي في مسيرة الخيل العربي وسباقاته العالمية.

• قطع مسافة السباق 1600 متر بزمن 2:02 دقيقة، وبفارق طول عن صاحب المركز الثاني.

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