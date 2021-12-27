الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تيفو»

تجاوب مكتب شؤون جماهير نادي العين مع رغبة أحد جماهير الفريق، وخصص «تيفو» مباراة الفريق أمام النصر ليكون لتحية مدرب الفريق ريبروف.

كوزمين

قالت صحيفة «جي إس بي» الرومانية إن استبعاد الاتحاد الروماني لكرة القدم اسم مدرب الشارقة، أولاريو كوزمين، من قائمة المرشحين الـ10 لتولي قيادة المنتخب الروماني، يعود إلى عدم القدرة المالية للاتحاد على تحمل تكاليف التعاقد معه.

غوميز

استبشر جمهور نادٍ يشارك في دوري أدنوك المحترفين خيراً باحتمال انتقال لاعب الهلال السعودي، الفرنسي غوميز، لتمثيل الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news