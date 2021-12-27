الامارات | جمهور عجمان يفاجئ فريقه.. وزوران يعتذر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور عجمان يفاجئ فريقه.. وزوران يعتذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ جمهور عجمان لاعبي فريقهم بحضور كان الأكبر هذا الموسم خلال مباراة الوصل التي انتهت بالتعادل دون أهداف (السبت) ضمن دوري المحترفين بكرة القدم، حيث تفوق على جمهور الإمبراطور.

والتعادل هو الرابع خلال مواجهات الفريقين في 19 مباراة في الدوري.

ولم يتعود عجمان على حضور جمهوره بتلك الأعداد اللافتة منذ نهائي كأس المحترفين في موسم 2012/2013، عندما توج باللقب على حساب الجزيرة 2/1، إلا أن مشجعيه لم يخرجوا سعداء بعد المباراة التي أقيمت على ملعبهم في استاد راشد بن سعيد، ما دفع مدرب البرتقالي لتقديم اعتذار للجماهير على نتيجة التعادل. وقال الصربي غوران توفيدزيتش للصحافيين: «بالطبع لست سعيداً بالنتيجة من أجل الجماهير، حضورهم كان لافتاً في المدرجات، وكانوا دافعاً كبيراً للاعبين لتقديم الأفضل لديهم في الشوط الثاني، أنا أعتذر لهم عن عدم تحقيق آمالهم ونعدهم بالفوز في المباريات المقبلة، وأتمنى ألا يتوقفوا عن ملء مدرجاتنا».

وأضاف: «وصلنا للنقطة الـ15 بعد 11 جولة في الدوري، هو رصيد لا بأس به من النقاط لكن كان من الممكن أن نحصل على المزيد من النقاط».

من جانبه شكا مدرب الوصل البرازيلي أودير هيلمان من ضغط أجندة المسابقات المحلية واضطرار فريقه لخوض مباراة كل ثلاثة أيام بحسب تأكيداته.

وختم بقوله: «تأثرنا بعض الشيء لوجود غيابات للاعبين مهمين في الفريق، عودتهم بلا شك ستخدم الوصل، نعمل كل ما في وسعنا من أجل مستقبل أفضل للنادي».

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