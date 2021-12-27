الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - مان يونايتد 00:00
الدوري السعودي
الرائد - الأهلي 16:20
الشباب - التعاون 18:50
الدوري المغربي
الجيش - الرجاء 23:30
الدوري العراقي
نفط ميسان - الطلبة 14:45
نوروز - الديوانية 15:00
زاخو - القوة الجوية 15:00
نفط البصرة - الصناعة 17:00
الدوري البلجيكي
بيرشكوت - أندرلخت 00:00
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