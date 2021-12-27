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الامارات | مدرب العروبة: الفوز على فريق الإمارات بـ 6 نقاط

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الفجيرة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العروبة فوزاً مهماً على فريق الإمارات بأربعة أهداف لهدفين أول من امس، قاده للابتعاد نسبياً من منطقة الهبوط، ضمن دوري ادنوك للمحترفين بعدما رفع رصيده الى سبع نقاط. وقال مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي في تصريحات صحافية بعد المباراة، إن الاداء الجماعي والتغييرات التي قام بها في القسم الثاني للمباراة أسهما في ان يصل الفريق لمنطقة جزاء الصقور، مؤكداً أن النتيجة كانت مهمة ونقاطها بست نقاط. وتابع: أوصيت اللاعبين قبل المباراة بضرورة احترام الفريق المنافس، ولاعبو الفريق قدموا أداء طيباً وأنا أشكرهم عليه، ونحن نلعب بإمكاناتنا بهدف البقاء في المحترفين، منوهاً الى ان الفريق في الكثير من المباريات كان يؤدي دون أن يفوز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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