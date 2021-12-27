شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يسافر إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، للسفر إلى جنوب إفريقيا خلال الساعات القليلة القادمة، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر لمدة 12 يوما؛ بسبب توقف الدوري لظروف تجمع منتخب مصر بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في شهر يناير المقبل بالكاميرون.

ويسافر مع موسيماني معاونيه كابيلو رانجوجا مخطط الأحمال وموسى ماتلابا وكايل سولومون محللي الأداء.

وأعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني: "قاتلنا بقوة ولكن الأهلي لديه جدول مباريات مزدحم للغاية وأكثر من أي فريق آخر، 9 لاعبين كانوا مع منتخب مصر في كأس العرب، ثم لعبوا ضد الرجاء في كأس السوبر الإفريقي".

وبسؤاله عما كان الأهلي يحتاج مهاجما بجانب محمد شريف لأن الأخير يخسر الثنائيات؟ رد موسيماني: "شريف المهاجم هو من سجل الهدف، ونحن بشر ولدينا فريق قوي، حاولنا وقاتلنا، واجهنا فريقا يعتمد على الكرات المرتدة".

وأضاف: "واجهت فريقا يدافع في منطقة جزائه وكان اللاعبون يركضون مسافة كبيرة عندما يعودون للدفاع، هل تعرف كم لاعبا من الأهلي سيشارك في كأس إفريقيا؟ هل تعرف ماذا بعد ذلك؟ هناك كأس العالم بعد البطولة بثلاثة أيام".

وأكد أن أحمد عبد القادر لاعب مميز وهناك لاعبين كثر جيدين في صفوف الأهلي، وقال: "غيرت مركز أفشة بعدما بدأ المباراة في مركز 8 ونقلته لأداء أدوار هجومية مع بداية الدور الثاني لتنشيط الجانب الهجومي".