شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق: موسيمانى يتحمل التعادل ودفاع الأهلى نقطة ضعف وعبد القادر سيكون رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد فاروق، نجم الأهلى سابقا، بالمستوى الفنى لأحمد عبد القادر، لاعب النادى الأهلى، بعد صناعته هدف المارد الأحمر أمام فيوتشر، مشددا على أنه سيكون فى التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فاروق، فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى لم يستغل الفرصة بعد تسجيله الهدف الأول، وكان من الممكن أيقتل اللقاء بهدف آخر، ولكنه فرط فى ذلك حتى منح الفرصة لنادى فيوتشر لتسجيل التعادل".

وأضاف فاروق: "على ماهر نجح فى إدارة المباراة والتعامل مع موسيمانى، واستحق التعادل عن جدارة واستحقاق، واستغل إمكانيات اللاعبين".

وتابع: "فيوتشر حقق الهدف فى المباراة بتسجيل الهدف والخروج من المباراة بالتعادل، وخط دفاع الأهلى اصبح نقطة ضعف للفريق فى الفترة الماضية، وموسيمانى يتحمل التعادل أمام فيوتشر، وأفشة بعيد عن مستواه فى مركز خط الوسط، ودفاع فيوتشر كان مميزا خاصة فى الشوط الثاني".

واختتم فاروق تصريحاته: "محمد شريف مهاجم خطير ويسجل الأهداف من أنصاف الفرص داخل منطقة الجزاء ومستواه مميز للغاية، وهدف التعادل لفيوتشر يشبه هدف المارد الأحمر".