أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/ 12/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الأحد 26/ 12/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها سقوط الأهلى فى فخ التعادل أمام فيوتشر فى إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى، ليوقف سلسلة انتصاراته فى الدورى.

فيوتشر يتعادل مع الأهلي 1/1 ويوقف سلسلة انتصاراته بالدوري

انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية بصالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد. توج فريق الأول لألعاب القوى بالنادي الأهلي "رجال - سيدات"، بطلًا لبطولة الجمهورية للدرجة الأولى، التي أقيمت خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري، على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادى. قام مسئولو نادى الزمالك بتعيين حسام غريب رئيسًا لجهاز كرة اليد بنادى الزمالك بجانب حمادة عبد البارى مدير الجهاز بالقلعة البيضاء، بينما تم تعيين أحمد العطار لقطاع الناشئين. اختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال، 20 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني، للسفر غدًا الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب قطر في مباراتين وديتين يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري، بمشاركة اللاعبين المحترفين. حافظ ناديا الأهلى وبيراميدز على سجلهما خاليًا من الهزائم حتى الآن خلال مبارياتهما في بطولة الدورى المصرى هذ الموسم بعد مرور سبعة أسابيع من البطولة. ينتظر مسئولو نادي فاركو وصول مخاطبة رسمية تفيد باعتماد نتيجة مباراة المصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى، قبل التصعيد بشكل رسمي سواء بإرسال شكوى للجنة التظلمات أو اللجوء للاتحاد الدولي فيفا. يجتمع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مع أفراد جهازه المعاون من أجل رسم خريطة المرحلة المقبلة خلال فترة التوقف بسبب بطولة أمم أفريقيا، وقبل المشاركة فى مسابقة كأس الرابطة. إيهاب جلال يرسم مع معاونيه خريطة عمل بيراميدز قبل خوض كأس رابطة الأندية فاركو ينتظر المخاطبة الرسمية قبل التقدم بشكوى للجنة التظلمات والفيفا الأهلى وبيراميدز فقط لم يتذوقا طعم الهزيمة حتى الآن فى بطولة الدورى باروندو يختار 20 لاعبًا فى قائمة منتخب اليد للسفر إلى قطر غدًا حسام غريب رئيسا لجهاز كرة اليد بالزمالك.. وأحمد العطار للناشئين اعتمدت رابطة الأندية المحترفة نتيجة مباراة فاركو والمصرى بالدورى الممتاز، بفوز الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله أحمد حمودى. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح 8 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد. يُجهز مسئولو نادي الزمالك جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال هذه الفترة، بعد فوز الزمالك على المحلة في الجولة الأخيرة للفريق الأبيض قبل توقف الدوري بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الافريقية. الزمالك يجهز مكافأة الفوز بالدوري ومقدمات العقود للاعبين كارتيرون يمنح 8 لاعبين راحة من تدريبات الزمالك رابطة الأندية تعتمد فوز المصرى على فاركو فى الدورى ألعاب قوى الأهلى يتوج ببطولة الجمهورية شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيمانيزيوم" على هامش مران الزمالك

محمد حمص يكشف استعدادات الإسماعيلى لتصحيح المسار فى الدوري