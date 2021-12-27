شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: "حقنة بلازما" تقرب عمرو السولية من أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد شبانة، إن هناك تقارير طبية كشفت عن إمكانية مشاركة عمرو السولية قائد منتخب مصر ولاعب وسط الأهلى فى مباراتى غينيا والسودان فى دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وأضاف: أكدت التقارير الطبية أن السولية لا يمكنه اللحاق بمباراة نيجيريا الافتتاحية للمنتخب، لكنه يستطيع اللحاق بمباراتى غينيا والسودان فى دور المجموعات من البطولة القارية، واستكمال المسيرة فى الأدوار الإقصائية.

وتابع: البرنامج العلاجى جلسات كهربية وتدريبات للأجزاء السليمة، وتم حقنه بالبلازما على أمل التئام التمزق فى أسرع وقت ممكن.

وتعرض السولية لإصابة من الدرجة المتوسطة فى عضلة السمانة، قبل انطلاق مباراة الأهلى والرجاء التى أقيمت الأربعاء الماضى على لقب كأس السوبر الإفريقى، وأعلن الأهلى غياب اللاعب مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ما يعنى غيابه حتى الثالث عشر من يناير المقبل.

واستطرد: هناك حالة من الارتباك والتوتر تسيطر على الجهاز الفنى لمنتخب مصر، قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا ومواجهه المنتخب الاولى والمقرر لها يوم 11 يناير المقبل امام نيجيريا.

وأشار إلى أن السبب الأساسى لحالة التوتر والارتباك التى تسيطر على الجهاز، وهو افتقاد خطوط الاتصال بين الجهاز الفنى والبرتغالى كيروش، وعدم درايتهم بموعد رجوع المدير الفنى كيروش من البرتغال، وهناك ضيق فى الوقت وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على الـ28 اسما بقائمة المنتخب ولا الأسماء التى سيتم استبعادها من القائمة الأولية، فى حين أنه من المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية للمنتخب قبل يوم 30 ديسمبر الجارى.

واختتم: حينما غادر كيروش للبرتغال، لم تكن مباراة الأهلى وبيراميدز تأجلت، ورفض الإعلان عن أسماء اللاعبين خوفًا من وجود إصابات، وبعد تأجيل المباريات، حاول الجهاز المعاون الاتصال به لكنهم فشلوا.