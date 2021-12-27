شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم 26 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها اجتماع أمير مرتضي منصور، المشرف على الكرة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.

الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

وتضع إدارة الكرة بالزمالك أسماء 7 لاعبين على مائدة التجديد وهم محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا ورزاق سيسيه وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمود عبد العزيز، وتقوم الإدارة بترتيب المفاوضات مع هؤلاء اللاعبين وفقًا للأولويات التى يحتاجها الفريق.

شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية فى "الجيمانيزيوم" على هامش مران الزمالك

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وتأهيلية بصالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد.

واكتفى "شيكابالا" بخوض التدريبات التأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي المخصص للاعب من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة القادمة.

حسام غريب رئيسا لجهاز كرة اليد بالزمالك.. وأحمد العطار للناشئين

قام مسئولو نادى الزمالك بتعيين حسام غريب رئيسًا لجهاز كرة اليد بنادى الزمالك بجانب حمادة عبد البارى مدير الجهاز بالقلعة البيضاء، بينما تم تعيين أحمد العطار لقطاع الناشئين.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 يناير المقبل موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية من دورى المحترفين لتحديد البطل بدلا من يوم 10 فبراير، نظرا لتأجيل بطولة أمم أفريقيا للكبار لأجل غير مسمى.

تقسيمة قوية بين اللاعبين فى مران الزمالك بمشاركة أوباما وعبد الشافى

خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة فنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة أمس أمام غزل المحلة خلال مران اليوم.

وتولى مدحت عبدالهادى المدرب العام وأمير عزمى المدرب المساعد الإشراف على الوحدة التدريبية، وخضع لاعبو الفريق لتقسيمة فى جزء من الملعب بعد انتهاء الوحدة التدريبية.

وشهدت التقسيمة مشاركة الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد عبد الشافى عقب تعافيهما من الإصابة، وكذلك عمر السعيد وطارق حامد بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وشارك أمير عزمى مجاهد المدرب العام فى التقسيمة كلاعب.

طارق حامد وعمر السعيد يشاركان في التدريبات الجماعية

شارك الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

وغاب الثنائي عن لقاء الزمالك أمام غزل المحلة أمس بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وفاز الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

أدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة أمس أمام غزل المحلة، تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الأحد.

تدريبات تأهيلية للبدلاء والمستبعدين من الزمالك فى مواجهة غزل المحلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مواجهة أمس أمام غزل المحلة، تدريبات تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الزمالك وحدة تدريبية استعان خلالها الجهاز الفني بـ"الحواجز" وبعض أدوات التدريب، ثم أعقبها مران بالكرة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات، وخضع اللاعبون لسباق سرعات في نهاية.

كارتيرون يمنح 8 لاعبين راحة من تدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح 8 لاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد.

واكتفى الجهاز الفني بخوض كل من، مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي وإسلام جابر ومحمد عبد الغني وأحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور لتدريبات تأهيلية واستشفائية في صالة الجيمانزيوم بعدما شاركوا في لقاء غزل المحلة أمس بالدوري.

الزمالك يجهز مكافأة الفوز بالدوري ومقدمات العقود للاعبين

يُجهز مسئولو نادي الزمالك جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين خلال هذه الفترة، بعد فوز الزمالك على المحلة في الجولة الأخيرة للفريق الأبيض قبل توقف الدوري بسبب مشاركة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الافريقية.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 120 ألف جنيه وهي مكافأة الفوز ببطولة الدوري العام عن الموسم الماضي، بالإضافة إلى صرف 25% من قيمة العقود الجديدة، في الوقت الذي سيتم صرف باقي المستحقات فور انتعاش خزينة النادي بمبالغ أخرى.