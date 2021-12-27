شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 26/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 26/ 12/ 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

فيوتشر يتعادل مع الأهلي 1/1 ويوقف سلسلة انتصاراته بالدوري

انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى. اختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد للرجال، 20 لاعبًا في قائمة المنتخب الوطني، للسفر غدًا الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواجهة منتخب قطر في مباراتين وديتين يومي الثلاثاء والخميس 28 و30 ديسمبر الجاري، بمشاركة اللاعبين المحترفين. باروندو يختار 20 لاعبًا فى قائمة منتخب اليد للسفر إلى قطر غدًا