شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمنح لاعبيه راحة 12 يوما بسبب أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 12 يومًا بعد انتهاء مباراة فيوتشر، التي أقيمت مساء اليوم والمؤجلة من الأسبوع السابع في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحة بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز، لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة أمم إفريقيا على أن يبدأ التجمع يوم 8 يناير المقبل. وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين في الكاميرون.

وانتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 19 في صدارة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وينجح الأخير في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.