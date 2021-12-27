أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 12 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: التعادل الإيجابي مع فيوتشر 1/1 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري.

انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 19 في صدارة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وينجح الأخير في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.