شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 12 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الأحد 26 / 11 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: التعادل الإيجابي مع فيوتشر 1/1 في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري.
انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.
بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 19 في صدارة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وينجح الأخير في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.
يشارك الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى، في قرعة بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، المقرر لها في الواحدة من ظهر بعد غدٍ الثلاثاء في مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في القاهرة.
وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقى أن موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى سيكون سفيراً لقرعة توتال دوري الأبطال 2021-22 وكأس الكونفيدرالية يوم الثلاثاء.
أوضح مسئولو النادي الأهلي موقفهم من التعاقد مع أحمد سيد زيزو جناح الزمالك خلال الفترة المقبلة، من خلال كسر عقده مع الفريق الأبيض، والذي يحتوي على شرط جزائي قيمته 25 مليون جنيه بعد انتهاء موسمه الثاني مع الزمالك.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن التعاقد مع زيزو أمر غير مطروح لعدده أسباب أبرزها أن هناك قناعة بمستوى الأجنحة الموجودة بقائمة الأهلي حاليا وعلى رأسهم بيرسي تاو وميكيسوني وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، فضلا عن وجود رفض للدخول في أزمة مع الزمالك خاصة وأن اللاعب عقده ممتد مع الفريق الأبيض.
يبدو أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى، دون المشهد الأخير فى رحلة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود يصعب معه الاستمرار سوياً، حيث يناقش مسئولى الأهلى فى هذه الآونة عروض خارجية لإستعارة كهربا بناء على فرمان موسيمانى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى بدأ مرحلة التفاوض مع أحد الأندية العربية لإستعارة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق فى ظل صعوبة حصوله على فرصة فى وجود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "معلوماتى أن الأهلى بدأ التفاوض مع أحد الأندية العربية لإعارة كهربا فى يناير، الأهلى لديه اتصالات خارجية مع أكثر من نادى لضم كهربا بعروض مميزة".
ويضيف شوبير: "كهربا مفيد لأى فريق فى الدوري الممتاز ويمتلك عروض محلية بالجملة أبرزها من سموحة ولكن اللاعب يواجه ضغط نفسى وعصبى كبير وفرصته فى المشاركة مع الأهلى فى وجود موسيمانى أصبحت مستحيلة، هى وجهات نظر مدربين والمدرب يرفض وجوده".