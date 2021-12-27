شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي يخوض مباريات أكثر من أي فريق آخر.. وفيوتشر اعتمد على المرتدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني: "قاتلنا بقوة ولكن الأهلي لديه جدول مباريات مزدحم للغاية، وأكثر من أي فريق آخر، 9 لاعبين كانوا مع منتخب مصر في كأس العرب، ثم لعبوا ضد الرجاء في كأس السوبر الإفريقي".

وبسؤاله عما كان الأهلي يحتاج مهاجما بجانب محمد شريف لأن الأخير يخسر الثنائيات؟ رد موسيماني: "شريف المهاجم هو من سجل الهدف، ونحن بشر ولدينا فريق قوي، حاولنا وقاتلنا، واجهنا فريقا يعتمد على الكرات المرتدة".

وأضاف: "واجهت فريقا يدافع في منطقة جزائه وكان اللاعبون يركضون مسافة كبيرة عندما يعودون للدفاع، هل تعرف كم لاعبا من الأهلي سيشارك في كأس أمم إفريقيا؟ هل تعرف ماذا بعد ذلك؟ هناك كأس العالم بعد البطولة بثلاثة أيام".

وأكد أن أحمد عبد القادر لاعب مميز، وأن هناك لاعبين جيدين في صفوف الأهلي، وقال: "غيرت مركز أفشة بعدما بدأ المباراة في مركز 8 ونقلته لأداء أدوار هجومية مع بداية الدور الثاني لتنشيط الجانب الهجومي".