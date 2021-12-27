حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/ 12/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 26/ 12/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

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