اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/ 12/ 2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الأحد 26/ 12/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم الأحد 26/ 12/ 2021، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

الزمالك يرتب أولويات تجديد العقود فى فترة توقف الدورى

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بترتيب أولويات تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، من أجل بدء التفاوض معهم حول تجديد عقودهم، وذلك وفقًا للرؤية الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى.

محمد حمص يكشف استعدادات الإسماعيلى لتصحيح المسار فى الدوري

يرى محمد حمص المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن اللقاءات المقبلة من عمر مسابقة الدورى العام ستكون فاصلة.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا