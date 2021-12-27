شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى اليوم.. الأهلى يعود للصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الأهلى لصدارة الدورى المصرى رغم التعادل مع فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الأهلى وي السلام ضمن مؤجلات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام.

وتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وجاء في المركز الثانى فريق الزمالك بذات الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 8 مباريات فاز فى 6 مباريات وخسر لقاء وحيدا وتعادل في مباراة واحدة.

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى..



ترتيب جدول الدورى اليوم

انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏وي السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 19 في صدارة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وينجح الأخير في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.

​وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

بينما دخل فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.