شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد السكندرى يجدد عقد يوسف شوشة لاعب السلة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة يوسف شوشة لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى الموسم الحالى 2021-2022 .

وظهر اللاعب بمستوى متميز وأكثر من رائع منذ انضمامه لصفوف زعيم الثغر، ويُجيد "شوشة" اللعب فى مركز الجناح "2" و"3".





وافق "شوشة" على تجديد تعاقده مع زعيم الثغر عقب الجلسة التى عُقدت مع اللاعب، بحضور محمد مصيلحى، رئيس النادى، وحازم الرجال، أمين الصندوق، وأحمد عبد المجيد، عضو مجلس الإدارة، والكابتن سامح صلاح، مدير شئون اللاعبين، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025 .

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الكابتن أحمد مرعى، المدير الفنى، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أكد اللاعب سعادته الغامرة بتجديد تعاقده لسلة الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية الجارفة فى مصر والوطن العربى وأعرب عن أمله بالمساهمة مع زملائه نجوم الفريق فى تحقيق المزيد من البطولات.