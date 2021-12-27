شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وفيوتشر اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الأهلي ضد فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الأهلي ‏وي السلام، في المباراة المؤجلة ‏من الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 19 في صدارة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر، وينجح الأخير في إيقاف انتصارات الأهلي بعد تحقيق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وحمدي فتحي وأحمد كوكا في الدفاع وأكرم توفيق وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وميكيسوني في الوسط ومحمد شريف وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر في الهجوم.

بينما دخل فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعدما شن أحمد عبد القادر هجمة من الجبهة اليسرى، حيث ضغط على عمر كمال وخطف الكرة ومر من أمام كريم نيدفيد ومحمود مرعي ويدخل منطقة الجزاء ليمررها إلى محمد شريف الذي أهداها بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى فيوتشر.

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب بعد الهدف الذي سجله شريف وحاول التحكم في الكرة لأطول وقت ممكن، في الوقت الذي اكتفى فيه فريق فيوتشر بالجانب الدفاعي خشية من استقبال ثاني، ولم تظهر له أنياب في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة.

فيما دخل فيوتشر المباراة بعد مرور ربع ساعة بعد إعادة ترتيب أوراقه ومحاولة تنشيط الأطراف عن طريق عمر كمال وأحمد رفعت، فيما أنقذ حمدي فتحي مرمى الأهلي من استقبال هدف التعادل في الدقيقة 19 من هجمة بدأها محمد فاروق ووصلت إلى أحمد عاطف الذي سددها ولكن ارتطمت بأقدام حمدي وخرجت بعيدا عن المرمى.

وهدد أحمد عاطف مرمى الأهلي في الدقيقة 25 بعد استلام تمريرة سحرية في ظهر الدفاع الأحمر وسددها لكن ارتطمت بالقائم وعادت للملعب ليشتتها دفاع الأهلي، فيما احتسبها حكم الراية تسللا على لاعب فيوتشر.

واعترض لاعبو وجهاز فيوتشر على الحنفي حكم المباراة في الدقيقة 40 اعتراضا على عدم طرد محمد الشناوي بسبب تدخله مع أحمد عاطف خارج منطقة الجزاء بداعي وجود تهور في الكرة، واستمرت محاولات فيوتشر في التحكم بإيقاع اللعب أملا في إدراك التعادل، ولكنه لم يتمكن في ذلك حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وأجرى موسيماني تغييرا في بداية الشوط الثاني بنزول رامي ربيعة بدلا من ميكيسوني لتعديل خطة اللعب والتعامل مع خطورة فيوتشر الدفاعية، حيث دخل حمدي فتحي إلى وسط الملعب فيما تحول كوكا للعب ظهير أيسر صريح وانضم ربيعة للعب في قلب الدفاع بجوار بانون.

وتعادل فيوتشر في الدقيقة 57 عن طريق كريم نيدفيد بعد استلام تمريرة سحرية من الجبهة اليسرى بعد اختراق أحمد عاطف وإرسال الكرة لنيدفيد الذي سددها على يسار الشناوي، وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 67 بنزول علي معلول وطاهر طاهر بدلا من أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر، في محاولة لضبط خطوطه وتحقيق الفوز على فيوتشر، ودفع موسيماني بالتغيير الرابع بنزول حسين الشحات بدلا من أفشة في الدقيقة 75.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80 نتيجة عرقلة أكرم توفيق، وسددها علي معلول، ولكن مرت أعلى عارضة فيوتشر وتتحول إلى ركلة مرمى، وأجرى موسيماني تغييره الخامس والأخير في الدقيقة 82 بنزول عمار حمدي بدلا من اليو ديانج.

واستمر ضغط الأهلي في الدقائق العشر الأخيرة في محاولة لخطف هدف الفوز، في الوقت الذي تراجع فيه فيوتشر من أجل القيام بالأدوار الدفاعية، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.