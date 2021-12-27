شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة مشاركة السعيد وحمدى أمام إنبى رغم إصابتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد، المدير الرياضى لفريق بيراميدز، حقيقة مشاركة عبد الله السعيد ومحمد حمدي، لاعبي الفريق، فى مواجهة إنبي التي أقيمت أمس السبت، رغم إصابتهما بفيرس كورونا.

وأكد هاني سعيد، في تصريحاته لـ"الخليج 365": إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وإن السعيد وحمدي جاءت نتيجة المسحة التي خضعا لها قبل المباراة سلبية.

وأضاف السعيد، إن بيراميدز يتبع بروتوكولا طبيا صارما في التعامل مع فيروس كورونا، وإنه من المستحيل أن تتم المجازفة بفريق كامل وجهاز فني وطبي وإدارى، وكذلك الفريق المنافس، لمجرد مشاركة لاعبين مصابين بفيرس كورونا كما يشاع.

وأردف المدير الرياضي حديثه، قائلا عبد الله السعيد ظهرت مسحته التي أجراها خلال معسكر الفريق بالإمارات إيجابية، وتم عزله عن الفريق ثم أجرى مسحة ثانية وجاءت إيجابية ولم يشارك اللاعب في التدريبات، ثم أجرى 3 مسحات بعد ذلك قبل وبعد العودة إلى القاهرة، وجاءت نتيجتها جميعا سلبية، وخلال خضوعه للمسحة الثالثة خضع الفريق بالكامل ظهرت نتيجة مسحة محمد حمدي وأحمد أيمن منصور إيجابية، وتم استبعادها من مواجهة الطلائع، بعدها أجرى اللاعبان مسحتين قبل مواجهة إنبي وجاءت نتيجة محمد حمدي سلبية، ليتم دخوله قائمة المباراة، بعد أن كان تم الإعلان عنها، وذلك بعدما تم التأكد من سلامته من أي شكوك.