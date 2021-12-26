الأهلي يتعثر ويفقد نقطتين بالتعادل مع فيوتشر في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام".

تقدم الأهلي مبكراً في الدقيقة الثالثة عن طريق مهاجمه محمد شريف بعد تمريرة رائعة من زميله أحمد عبد القادر.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعب الأهلي السابق كريم نيدفيد في تسجيل هدف التعادل لفيوتشر في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، متساوياً مع الزمالك الذي فاز بالأمس على فريق غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - حمدي فتحي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وعمار حمدي ومحمد هاني وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وعلي معلول ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامي ربيعة.

فيما بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود حمدي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمود مرعي، محمد عبد المنعم، جوزيف نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد فاروق، ناصر ماهر، أحمد رفعت.

خط الهجوم: أحمد عاطف