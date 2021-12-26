شكرا لقرائتكم خبر عن حارس فيوتشر يتصدى لتسديدة أحمد عبد القادر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدى محمود حمدى، حارس مرمى فيوتشر، لتسديدة أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى، في الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

استغل أحمد عبد القادر خطأ عمر كمال وتوغل داخل منطقة جزاء فيوتشر من الجبهة اليسرى وسدد كرة مباشرة في المرمى تصدى لها الحارس محمود حمدي وأنقذ مرماه.

وحصد الأهلي 18 نقطة في بطولة الدوري المصري جمعها من الفوز في 6 مباريات احتل بهم المركز الثانى، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر، بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي التي توج ‏بها الأهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي في قطر الأربعاء الماضي.

ويتكون تشكيل فيوتش ر من، محمود حمدي في حراسة المرمى وعمر كمال ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وجوناثان نجويم في الدفاع وغنام محمد وناصر ماهر وكريم نيدفيد ومحمد فاروق في الوسط وأحمد رفعت وأحمد عاطف في الهجوم.

فيوتشر يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف .