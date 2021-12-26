كيروش يمنح الدوليين راحة 3 أيام قبل معسكر كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

قرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من بدء الأجندة الدولية الإثنين، 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وتنطلق كأس الأمم يوم 9 يناير المقبل، فيما سيخوض المنتخب أول مبارياته يوم 11 من الشهر ذاته بلقاء نيجيريا، ثم مواجهة غينيا بيساو يوم 15 يناير، ثم السودان 19 يناير.

ويخوض المنتخب المصري البطولة ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.

ويبدأ المنتخب معسكره المفتوح يومي الخميس والجمعة، 30، و31 ديسمبر، قبل الحصول على راحة يوم، ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 2 يناير.

ويسافر المنتخب إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني الأسماء النهائية لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة قبل انطلاق المعسكر.