توقف الدوري.. ايسترن كومباني: سنتعاقد مع لاعبين سوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادي ايسترن كومباني، أن إدارة الفريق في الفترة الحالية تبحث عن لاعبين على أعلى مستوى للتعاقد معهم.

وقال عباس في تصريحات خاصة ليلاكورة: "لن نضم سوى لاعبين سوبر خلال الفترة الحالية لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف أن فترة توقف الدوري ستكون مفيدة للفريق وأيضًا لعلاء عبدالعال المدير الفني لكي يحفظ اللاعبون طريقة لعبه.

ويشهد الدوري المصري توقفا حتى نهاية مشاركة المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية المقررة يوم 9 يناير المقبل في الكاميرون.

وتابع أن الفريق يوجد به عناصر جيدة مع الإضافات سيكون الأمر أفضل في الفترة المقبلة من حيث النتائج والأداء.

وأتم أن علاء عبدالعال مستمر في منصبه ولا نية لرحيله نهائيا، نافيا ما تردد خلال الفترة الماضية بشأن هذا الأمر.

وحصد ايسترن كومباني نقطة وحيدة من 8 مباريات حيث يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.