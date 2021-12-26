رابطة الأندية: مجاملة الأهلي؟.. هناك من يزايد لكسب جمهور الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عدم القدرة على إقامة مباراة الأهلي ضد بيراميدز يوم 30 ديسمبر الجاري، حتى وإن تأجل موعد انطلاق معسكر منتخب مصر.

وأشار حسين في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن الحديث عن وجود مجاملات لصالح النادي الأهلي من جانبه ما هو إلا "مزايدات لكسب جماهير الزمالك"، حسبما وصف.

وقال حسين: "عندما قمنا بالإعلان عن جدول الدوري لم يكن هناك موعد محدد لمباراة كأس السوبر الأفريقي، وبالتالي بعد تحديدها أصبحت بين مباراتي الأهلي ضد فيوتشر وبيراميدز".

وأكمل: "عندما أعلنا إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز يوم 30 ديسمبر قلنا أن ذلك في حالة تأجيل كأس أمم أفريقيا، خاصة أن هناك لاعبين يلعبون في الأهلي تم استدعاءهم من منتخبات أخرى".

واختتم: "الحديث عن وجود مجاملة للأهلي ما هو إلا إثارة للجماهير ومحاولات للمزايدة فقط، هناك من يحاول المزايدة من أجل كسب جماهير الزمالك فقط، أما إدارة القلعة البيضاء فلم تعترض أو تتحدث لأنهم يعرفون كل شيء".