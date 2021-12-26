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رسميا.. تأجيل مواجهة أرسنال وولفرهامبتون بسبب إصابات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت رابطة تأجيل مباراة أرسنال ضد ولفرهامبتون واندرارز المقررة على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

ووافق الدوري الإنجليزي على طلب التأجيل لأن ولفرهامبتون بسبب عدم توافر العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين.

ويغيب عن وولفرهامبتون 13 لاعبا، بالإضافة لتواجد حارس مرمى واحد بسبب الإصابة بفيروس .

وكان الدوري الإنجليزي قرر ظهر اليوم الأحد، تأجيل مواجهة ليدز يونايتد أمام أستون فيلا المقررة يوم الثلاثاء أيضا.

وجاء في بيان الرابطة أن التأجيلات جاءت مخيبة لآمال الجماهير في ظل تطلع المشجعين لحضور المباريات ومشاهدتها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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