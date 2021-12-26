طلائع الجيش يكشف لمصراوي.. حقيقة التفاوض مع الأهلي لضم مصطفى فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

أكد احمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش عدم وجود مفاوضات من جانب فريقه مع النادي الأهلي لضم اللاعب مصطفى فوزي، المعار إلى زيزكوف التشيكي.

وأشار المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى عدم وجود رغبة من جانب الطلائع في ضم المهاجم الشاب، لافتًا لعدم صحة ما يتداول بهذا الشأن خلال الساعات الماضية.

وقال المهدي: "لم ندخل في مفاوضات مع الأهلي لضم مهاجمه الشاب مصطفى فوزي".

وأكمل: "لا أعلم من يدلي بمثل هذه التصريحات ويتداول هذه الاخبار، لم ندخل في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم مصطفى فوزي نهائيًا".

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد تطرقت إلى رغبة طلائع الجيش في ضم لاعب الاهلي الشاب والمعار للفريق التشيكي من اجل تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.