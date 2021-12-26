"هدف ملغي".. ملخص لمسات حجازي أمام الاتفاق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

شارك المحترف المصري الدولي أحمد حجازي في فوز فريقه اتحاد جدة على حساب الاتفاق بنتيجة (3-2) في لقاء أقيم ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من الدوري السعودي.

أبرز لقطات حجازي عندما سجل هدفًا لفريقه في الدقيقة 16 من كرة رأسية، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واحتج حجازي على قرار الحكم مطالبًا بالعودة إلى تقنية الفيديو لكن الإعادة أثبتت تسلل المدافع المصري.

حجازي كاد في الدقيقة 72، أن يسجل هدفًا للاتحاد من كرة رأسية لكن الكرة ذهبت أعلى المرمى.

واستطاع فريق اتحاد جدة أن يقلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين ليتمسك "العميد" بقمة الدوري السعودي.

وأصبح رصيد اتحاد جدة 29 نقطة متفوقًا على ضمك بثلاث نقاط، مع امتلاك الاتحاد مباراة مؤجلة.